В Новосибирске арестовали чиновницу, которая жила во дворце

В Новосибирске арестована Наталья Малиновская, названная в местных СМИ «главной хозяйкой» области, так как руководит региональным казенным учреждением «Хозяйственное управление». О том, как прошел обыск в ее особняке, рассказали «КП Новосибирск» сотрудники УФСБ.

Судя по кадрам обыска, женщина проживала в маленьком дворце, который сумела построить и оборудовать на свою зарплату.

Чиновница возглавляла учреждение, которому принадлежал автопарк, машины из которого периодически ремонтировались. По мнению сотрудников УФСБ, она якобы проворачивала махинации с запасными частями.

«По документам, управление приобретало, например, коробки передач для „Камри“. Якобы их ставили на автомобили взамен сломанных. Но фактически этого не происходило», — объяснил анонимный источник «КП» в силовых органах.

Следствие шло с начала 2018 года. Правительство области оказывало силовикам помощь в расследовании дела Малиновской.

Сергей Нешумов,

пресс-секретарь губернатора Новосибирской области:

Губернатор неоднократно обозначал свою позицию: «никаких действий по нивелированию таких дел он предпринимать не будет». Если кто-то из чиновников виноват, то будет отвечать по закону.

Наталья Малиновская пробудет под арестом до 1 апреля 2019 года.