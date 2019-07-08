Арестованные спецназовцы подразделений ФСБ прятали деньги в бронежилетах

Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ — двое отправлены под домашний арест, пятеро — под стражу.

Большинство арестованных являются сотрудниками спецподразделения «Альфа» и группы спецназначения «Вымпел», пишет «Росбалт».

Минус миллионы

В разработку Управления собственной безопасности ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков (когда изымаются гигантские суммы).

Так, из 9 млрд рублей, изъятых на квартире сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей.

При обыске у родителей сотрудника ФСО нашли 8,5 млн рублей и $790 тыс. А потом оказалось, что сумма уменьшилась на 500 тыс. рублей и $30 тыс.

Есть основания подозревать, что значительно сократилась и сумма, обнаруженная при задержании начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ, которая превышала 6,5 млрд рублей (в общей сложности у полковника и двух его бывших коллег было изъято свыше 12 млрд рублей). Сейчас по данному факту ведется проверка.

Подозреваемые

Под подозрение попадали разные участники следственных мероприятий и работники банков, инкассаторы.

Однако потом контрразведчики обратили внимание, что деньги пропадали после обысков, в которых в качестве силовой поддержки принимали участие одни и те же сотрудники спецподразделения «Альфа».

Их взяли в разработку и выяснили интересные подробности.

«Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помещались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно», — высказывает мнение собеседник агентства.

Теневые финансисты

Оперативники выяснили, что бойцы спецподразделений привлекались также к охране гигантских сумм, перевозимых теневым банкирами и «обнальщиками». Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.

Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность.

Пострадавшие решили не скрывать преступление. В результате семеро сотрудников ФСБ и офицеров спецназа были арестованы.

Разбой

10 июня подозреваемые напали на предпринимателя, который пришел в один из банков с суммой в 136 млн рублей. Он намеревался внести ее на депозит. Сотрудники ФСБ отобрали у бизнесмена деньги и поделили их между собой и работником банка, по наводке которого они действовали, пишут «Ведомости». Источник РБК сообщил, в свою очередь, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск по поддельному постановлению, в ходе которого были похищены деньги.

Версия

Предварительная версия такова: группа бойцов «Альфы», «Вымпела» и офицеров банковского управления контрразведки устроила «маски-шоу» в одном из небольших банков — в «Металлурге» — и в ходе операции забрала около 140 млн рублей.

Без комментариев

ФСБ официально пока не комментировала эту информацию. 2 июля на сайте спецслужбы появилась короткая новость о задержании сотрудников, «причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю».

Статьи УК

По информации РБК, в деле также указаны статьи 210 (организация преступного сообщества), 159 (мошенничество) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Разработка

Источник, близкий к ФСБ, рассказал, что разработку группировки продолжали около года, в деле может быть от пяти до 12 эпизодов, пишет «Медуза».

Тришкин кафтан

Ветераны структур госбезопасности «просто в шоке» от арестов высокопоставленных контрразведчиков, рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, пишет «МК».

Его го также тревожит тот факт, что в преступной деятельности уличены самые разные подразделения ФСБ.

«Сегодня же ситуация принимает угрожающий характер. Никто из старой гвардии не понимает, откуда взялось такое количество преступников в системе», — признал отставной генерал, пишет Lenta.ru.