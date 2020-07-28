Арестованный в Москве трансгендер испугался за свою жизнь в тюрьме

Осужденная за мошенничество женщина-трансгендер Назар Гулевич получила 4,5 года колонии и опасается, что приговор станет для нее смертельным, сообщает « Московский комсомолец ».

Раньше Назара Гулевича, уроженца Республики Беларусь, звали Анастасией. Затем она поменяла паспорт, получила мужское имя и отслужила в армии.

Переехав в Москву, Назар Гулевич женился, но не успел сделать последнюю и основную операцию по смене пола — 25 августа 2018 года его арестовали по подозрению в мошенничестве в сфере предпринимательства.

По словам самого осужденного, ему предложили пост генерального директора в фирме и велели подписать ряд документов, которые, как впоследствии выяснилось, оказались фиктивными договорами.

Накануне Гулевичу вынесли приговор. Судья посчитал, что Назар был соучастником преступления и приговорил россиянина к лишению свободы, пишет Lenta.ru.

Трансгендер опасается, что выжить ему не удастся ни в мужской, ни в женской колонии.

За решеткой

Назара Гулевича уже отказывались принять в мужском и женском изоляторах. Сначала его привезли в женское СИЗО, но медики осмотрели арестованного и пришли к выводу, что ошибочка вышла — в этом изоляторе ему не место.

Тогда конвоиры забрали его обратно и повезли в мужской. Но и там отказались принять.

Первое время арестованный провел в палате-камере «Матросской тишины», а затем, как уточняет издание, почти два года Гулевич находился в ожидании приговора в одиночной камере женского СИЗО.