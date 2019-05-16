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Происшествия

Арестованного полковника ФСБ обвиняют во взятке в $850 тысяч

Полковнику ФСБ России Кириллу Черкалину инкриминируется получение взятки в $850 тысяч, сообщает «Интерфакс».

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

В материалах дела уточняется, что в рублевом эквиваленте размер взятки составляет более 52 млн рублей.

По версии следствия, незаконное денежное вознаграждение Черкалин получил в Москве от некого Назарова. За деньги полковник обещал взяткодавателю общее покровительство, пишет «Росбалт».

Черкалина арестовали 25 апреля по обвинению по ст. 290 УК РФ (получении взяток в особо крупных размерах).

Также задержаны двое экс-сотрудников этого подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которых ранее уволили «по компрометирующим обстоятельствам».

16 мая суд решит судьбу жалобы на арест сотрудника ФСБ.

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