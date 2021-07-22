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Происшествия

Арестовано имущество депутата Госдумы на 1 млрд

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество и денежные средства депутата Госдумы Льва Ковпака и его семьи более чем на 1 млрд рублей.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Арест наложен на счета, движимое и недвижимое имущество, транспортные средства, а также на несколько компаний, совладельцами которых являются парламентарий, его супруга и отец.

Решение вынесено в рамках дела о банкротстве ООО «Продовольственная компания».

Конкурсный управляющий Константин Марков пытается привлечь депутата и его семью к субсидиарной ответственности. Он считает, что Ковпак вывел в пользу подконтрольных ему фирм свыше 600 млн из средств ООО в счет оплаты недействительных сделок и это стало причиной банкротства, пишет News.ru.

Парламентарий наращивал кредиторскую задолженность с целью получить контроль за делом о банкротстве и уклониться от ответственности и взыскания убытков, говорится в материалах дела.

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