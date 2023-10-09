9 октября
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Происшествия

Армия Израиля приступила к полной блокаде сектора Газа

О полной осаде заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант, сообщает URA.ru.

Обстрел Израиля.
Обстрел Израиля.
Соцсети

По его словам, не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.

Также он отметил, что армия Израиля отвечает соответствующе на действия "людей-животных".

Ранее Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе.

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