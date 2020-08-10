Артист театра Бабкиной обокрал спящего в метро мужчину

Мужчина воспользовался моментом, пока другой пассажир уснул и взял его рюкзак. После незаметно покинул вагон на станции Тургеневская. Остановить его не успели, вор скрылся.
Однако люди запомнили его внешность и подробно описали ее полицейским.
Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника на соседней станции метро. Выяснилось, что обокрал пассажира 22-летний артист балета театра «Русская песня», художественным руководителем которого является народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, пишет Lenta.ru.
Возбуждено уголовное дело.