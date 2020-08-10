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10 августа
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Происшествия

Артист театра Бабкиной обокрал спящего в метро мужчину

Артист балета обокрал уснувшего в метро жителя Москвы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Модники российского метро.
Модники российского метро.
СС0.

Мужчина воспользовался моментом, пока другой пассажир уснул и взял его рюкзак. После незаметно покинул вагон на станции Тургеневская. Остановить его не успели, вор скрылся.

Однако люди запомнили его внешность и подробно описали ее полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника на соседней станции метро. Выяснилось, что обокрал пассажира 22-летний артист балета театра «Русская песня», художественным руководителем которого является народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, пишет Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело.

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