13 августа
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Происшествия

Асфальт провалился и образовал яму "с человеческий рост" в Барнауле

Жительница Барнаула пожаловалась на дороги в ямах на ул. Есенина и Лиственничной, сообщает "Инцидент Барнаул".

Дорога.
Дорога.
"Инцидент Барнаул"

Женщина рассказала, что ямы появились после строительных работ по прокладке водопровода под проезжей частью дорог.

При этом в яму однажды провалилась женщина, а на пересечении ул.Лиственничной и ул.Багряной автобус нырнул колесом в дыру.

Теперь на пересечении ул.Лиственничной и пер. Глубина появилась яма "с человеческий рост".

"Таких новых провалов будет еще много, так как подземные пустоты образовались на всей протяженности наших улиц, точный размер их не известен. В результате таких провалов могут пострадать люди, частные дома, подземные коммуникации", - пожаловалась жительница Барнаула.

Также она написала, что мэрия не предпринимает мер по решению проблемы.

"Требуем произвести качественно георадарное обследование всей протяженности наших улиц и надлежащим образом устранить образовавшиеся в результате прокладки водопровода пустоты!", - заключила женщина.

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