Астраханские приставы достали алиментщика из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам — он пытался спрятаться в выкопанной могиле. Его «оживили» и оштрафовали за неуплату средств на содержание детей.

«Мужчина систематически не исполнял родительские обязательства. Задолженность перед ребенком превысила 200 тысяч рублей, при этом на прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, и по адресу регистрации не проживал. Поэтому неплательщик был объявлен в исполнительный розыск», — сообщила «РГ» пресс-секретарь регионального управления ФССП по Астраханской области Наталья Сурова.

В ходе розыска стало известно, что должник работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Там его и обнаружил судебный пристав.

Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. После того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика взяты объяснения.