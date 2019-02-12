Астраханскую учительницу заподозрили в интиме с девятиклассником

В одной из школ Астрахани старшеклассники вовсю обсуждают связь ученика с учительницей биологии. У школьников якобы даже есть компрометирующее видео, сообщают РИА Новости.

Видео, которое гуляет по школе, было снято втайне от педагога и школьника, из-под двери школьного кабинета.

О том, что учительница занималась сексом с девятиклассником, в СМИ сообщила мать одного из учеников. Следователи начали проверку этой информации.

По данным городской администрации, директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию, управление образования города также организовало проверку.

Педагог, подозреваемая в интимной связи, также подала заявление на увольнение, сообщает ТАСС.