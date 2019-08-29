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Происшествия

Аудиторы не нашли мобильных приложений Росстата на десятки млн рублей

Росстат заключил контракт на 65 млн рублей, в рамках которого у статистического ведомства должны были появиться приложения для App Store и Google Play.

Мобильное приложение для смартфона.
Мобильное приложение для смартфона.
Анна Зайкова

Документ с исполнителем ведомство подписало еще в 2017 году, однако никаких приложений до сих пор не существует, выяснили аудиторы Счетной палаты (СП).

Контракт Росстат заключил с ЗАО «Ланит». Фирма обязалась обновить дизайн сайта, внедрить единую систему управления контентом, а также создать мобильное приложение сайта для платформ iOS и Android, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет СП.

«Фактически на момент проверки мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play отсутствовало. Таким образом, Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», — завили в СП.

Аудиторы также не смогли ценить новый дизайн сайта Росстата, пишет ura.ru. Он просто до сих пор не сделан, хотя по контракту его нова версия должна была быть запущена с 30 апреля.

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