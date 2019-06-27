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Происшествия

В Барнауле автомобиль врезался в столб и загорелся, водитель погибла

Ночью 27 июня в Барнауле на ул. Аванесова произошла серьезная авария: Honda Accord въехала в столб линии электропередач. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля скончалась.

Дорожно транспортное происшествие.
Дорожно транспортное происшествие.
СС0

По официальным данным, авария произошла 27 июня в 00:30 в районе дома № 32 на ул. Аванесова. Водитель — женщина 36 лет — не справилась с управлением и совершила наезд на электроопору. После этого автомобиль перевернулся и загорелся. По слова очевидцев в Barnaul 22, прибывшие на место сотрудники ГИБДД перекрыли движение по четной стороне улицы.

В результате ДТП водитель автомобиля скончалась на месте происшествия, а три ее пассажира — мужчины 35-ти, 32-х и 29-ти лет — получили травмы. Их госпитализировали. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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