Авария лишила жителей Барнаула холодной воды и затопила проблемную дорогу

Напомним, повреждение произошло на трубопроводе диаметром 250 мм в районе дома № 118 по улице Малахова. В результате затопило двор, также вода вышла на проезжую часть.

В мэрии сообщили, что под отключение попали два жилых дома по улицам 50 лет СССР, 13 и Малахова, 116, одно административное здание, а также более 90 домов частного сектора.

По заявкам жителей будет осуществлен подвоз воды. Телефоны: 28−22−00 (Барнаульский водоканал), 47−51−83 (диспетчер администрации Индустриального района).

«На участке улицы Малахова, а также во дворе, где из-за аварии разлилась вода, работают дорожные службы. Задействованы трактор со щеткой, фронтальный погрузчик, грейдер, самосвал, пескорасбрасыватель», — рассказали в мэрии. Коммунальная авария на улице Малахова. Барнаул. vk.com/incident22.

В Госавтоинспекции Барнаула сообщили, что в связи с аварией произошло затопление проезжей части — от дома № 118 на улице Малахова до улицы Сухэ-Батора.

«Движение на данном участке ограничено до момента выполнения аварийных работ. Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении, выбирать маршрут в объезд места аварии», — обратились в ведомстве к барнаульцам.

На месте происшествия работают три экипажа ДПС, сотрудники полиции занимаются организацией объезда места аварии.

Как отмечают местные жители, «в этом самом месте каждый год прорывает, это уже даже не смешно». Что касается дороги, то этот участок называют «Малаховским морем» из-за постоянного затопления практически при каждом дожде.