Авария с погибшей и пострадавшими случилась на Алтае

Погибла водитель автомобиля Hyundai Solaris — 53-летняя женщина.
Травмы получили 36-летняя жительница села Талда Онгудайского района и ее дети в возрасте 6 и 16 лет. Они были госпитализированы в больницу. Третий пассажир — 10-летний мальчик — не пострадал.
Сотрудники СУ СК по Республике Алтай проводят проверку обстоятельств произошедшего.
«Назначаются необходимые судебные экспертизы, в рамках которых, в том числе, будет определена тяжесть причиненного вреда здоровью каждому из участников ДТП, причин смерти погибшей женщины, а также установлено техническое состояние обоих транспортных средств, причина аварии», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Алтайском крае стали известны подробности массового ДТП с автобусом в Бийске, которое случилось 28 ноября.
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