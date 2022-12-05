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Происшествия

Авария с погибшей и пострадавшими случилась на Алтае

Утром 4 декабря в Республике Алтай на Семинском перевале у Онгудая случилась смертельная авария. Есть и пострадавшие, в том числе дети.

Авария на Семинском перевале
Авария на Семинском перевале
altai.sledcom.ru

Погибла водитель автомобиля Hyundai Solaris — 53-летняя женщина.

Травмы получили 36-летняя жительница села Талда Онгудайского района и ее дети в возрасте 6 и 16 лет. Они были госпитализированы в больницу. Третий пассажир — 10-летний мальчик — не пострадал.

Сотрудники СУ СК по Республике Алтай проводят проверку обстоятельств произошедшего.

«Назначаются необходимые судебные экспертизы, в рамках которых, в том числе, будет определена тяжесть причиненного вреда здоровью каждому из участников ДТП, причин смерти погибшей женщины, а также установлено техническое состояние обоих транспортных средств, причина аварии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Алтайском крае стали известны подробности массового ДТП с автобусом в Бийске, которое случилось 28 ноября.

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