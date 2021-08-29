ДТП с «Солярисом» и «Мерседесом» произошло в центре Барнаула

По словам очевидца, автомобиль «Mercedes» на высокой скорости въехал в «Hуundai Solaris», сильно разбив себе капот. О пострадавших не сообщается.
Официальная информация уточняется.
Автомобили столкнулись на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Мерзликина, сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам очевидца, автомобиль «Mercedes» на высокой скорости въехал в «Hуundai Solaris», сильно разбив себе капот. О пострадавших не сообщается.
Официальная информация уточняется.
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