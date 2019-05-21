Аварийные заседания: в Госдуме обнаружили пустоты

Провалы найдены в двух местах при обследовании фундамента на предмет возможности дать дополнительную нагрузку. Из-за этих непредвиденных обстоятельств сроки реконструкции рискуют сместиться, а само здание может быть признано аварийным, считает Лебедев.
Вице-спикер пояснил, что работа по выявлению пустот в фундаменте будет продолжена, и если обнаружится хотя бы еще один провал, встанет вопрос о ремонте совсем другого масштаба, пишет polit.ru.
«Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — отметил Лебедев.