Аварийные заседания: в Госдуме обнаружили пустоты

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил, что в ходе подготовки к реконструкции здания Государственной Думы на Охотном Ряду были обнаружены пустоты в фундаменте — причем как раз под колоннами зала заседаний, сообщает ТАСС.