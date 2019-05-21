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Происшествия

Аварийные заседания: в Госдуме обнаружили пустоты

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил, что в ходе подготовки к реконструкции здания Государственной Думы на Охотном Ряду были обнаружены пустоты в фундаменте — причем как раз под колоннами зала заседаний, сообщает ТАСС.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Провалы найдены в двух местах при обследовании фундамента на предмет возможности дать дополнительную нагрузку. Из-за этих непредвиденных обстоятельств сроки реконструкции рискуют сместиться, а само здание может быть признано аварийным, считает Лебедев.

Вице-спикер пояснил, что работа по выявлению пустот в фундаменте будет продолжена, и если обнаружится хотя бы еще один провал, встанет вопрос о ремонте совсем другого масштаба, пишет polit.ru.

«Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — отметил Лебедев.

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