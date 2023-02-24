Аварийную посадку пришлось сделать самолету в Сибири

Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Россия.

Самолет Boeing-737−800 летел из Сочи в Красноярск. В аэропорту Красноярска произошла разгерметизация салона воздушного судна, из-за чего экипажу судна пришлось совершать аварийную посадку.

Как сообщили в авиакомпании, за три минуты до начала снижения произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине, и экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски.

Следственные органы уже организовали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

На борту самолета находились 167 пассажиров, из которых 21 — несовершеннолетние, а также восемь членов экипажа. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании United Airlines во время шторма начал резко падать.