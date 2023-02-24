24 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Аварийную посадку пришлось сделать самолету в Сибири

Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Россия.

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

Самолет Boeing-737−800 летел из Сочи в Красноярск. В аэропорту Красноярска произошла разгерметизация салона воздушного судна, из-за чего экипажу судна пришлось совершать аварийную посадку.

Как сообщили в авиакомпании, за три минуты до начала снижения произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине, и экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски.

Следственные органы уже организовали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

На борту самолета находились 167 пассажиров, из которых 21 — несовершеннолетние, а также восемь членов экипажа. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании United Airlines во время шторма начал резко падать.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость