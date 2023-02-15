15 февраля
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Происшествия

Крутое пике: пассажирский самолет начал резко падать над океаном после взлета в шторм

Самолет авиакомпании United Airlines во время шторма начал резко падать, сообщает Mirror.

Салон Boeing 737.
Салон Boeing 737.
wikimedia.org, СС0

Лайнер вылетел из Мауи (Гавайские острова) в Сан-Франциско.

После взлета самолет начал терять высоту над Тихим океаном со скоростью почти три тысячи метров в минуту. Падение продолжалось 71 секунду.

Это напугало пассажиров самолета.

Однако пилотам вскоре удалось вновь достичь нужной высоты после совершенного пике, указывает Lenta.ru. Самолет благополучно добрался до пункта назначения.

Ранее пассажиры, летевшие из Вьетнама в Барнаул, рассказали о ЧП на борту. У самолета отказал генератор. Судно начало резко уходить в пике, рассказала одна из пассажирок. У одной из пассажирок из-за стресса отказали ноги, она доплелась до стюардесс, чтобы попросить помощи, и упала.

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