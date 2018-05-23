Крутое пике: пассажиры, летевшие из Вьетнама в Барнаул, рассказали о ЧП на борту

Женщина и двое ее детей отдыхали Нячанге. Барнаульцы должны были вылететь чартерным рейсом на Boeing-767 авиакомпании Azur Air.

— Сначала все было как обычно. Летели час, успели набрать высоту около 10 тысяч метров о чем нам объявил капитан. Но вдруг пассажиры услышали скрежет двигателя - судно начало резко уходить вниз. Стюардесса как раз разносила горячее, когда все запаниковали, однако пилоту удалось выровнять самолет. Через какое-то время ситуация повторилась, потом еще раз. У одной из пассажирок из-за стресса отказали ноги, она доплелась до стюардесс, чтобы попросить помощи, и упала. Крика не было — кто-то плакал, кто-то молился, — говорит женщина.

Вскоре на громкую связь с салоном вышел капитан. Он сказал, что отказал левый генератор. Аварийную посадку делать ночью было опасно, поэтому самолет вернется в аэропорт "Камрань".

— Когда подлетали к городу, снова включился громкоговоритель, и пассажиры услышали: "Чтобы плавно сесть, нам придется израсходовать все топливо, поэтому пару часов придется кружить над городом", — вспоминает пассажирка.

Самолет сел мягко. Пассажиров вернули в аэропорт, где они провели около часа, а потом сказали, что всех распределят по отелям.

Новое время вылета назначили на 15:00, однако самолет покинул аэропорт около 16:30.

— Приехала какая-то комиссия, которая обследовала нос самолета. Один из мужчин не выдержал, взял ребенка и попросил его выпустить, он хотел отказаться от полета. Его завели в кабину, где он долго разговаривал с пилотом, после чего вышел более ободренный и объявил нам, что все в порядке, и пилот настроен хорошо, — говорит женщина

Полет прошел спокойно. Пассажирка рассказала, что не собирается жаловаться на действия авиакомпании, но уверена, что их услугами больше не воспользуется.