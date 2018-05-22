Американский министр ВВС испугалась российских С-400, которые лишают США превосходства в воздухе

Если между Россией и США возникнет военный конфликт, то российские С-400 в первый же день собьют все новейшие самолеты контроля и управления. Это заявление сделала министр ВВС США Хизер Уилсон, пишет RT со ссылкой на журнал Newsweek.
Уязвимые российскими ЗРК американские самолёты контроля и управления Northrop Grumman E-8 с радарной системой JSTARS даже после модернизации останутся легкими мишенями для российских и китайских ПВО, заявила министр. И для преодоления отставания США в этой области политик просит 7 млрд. долларов.
В апреле Китай получил из России первые С-400. Поэтому в Newsweek написали, что теперь удвоено "число потенциальных американских противников, использующих продвинутую технологию".
Американское издание отмечает, что "С-400 заставляет военное руководство США нервничать, и они стремятся преодолеть это отставание".
А далее Newsweek пишет, что Россия уже работает над новой версией комплекса, С-500, который сможет поражать цели на орбите Земли. Российская разработка вызывает даже конфликты в НАТО, поскольку Греция планирует модернизировать уже имеющиеся у них С-300, а Турция договорилась о покупке С-400, резюмируется в этой статье в американском журнале.
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