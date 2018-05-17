Стоящие на Алтае ракеты "Тополь" хотят использовать для запуска спутников в космос

"В ракетно-космической отрасли вернулись к рассмотрению проекта конверсионного применения выводимых из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" с целью их применения в космической программе — создания на их базе лёгких ракет-носителей", — сообщил источник агентства.

По его данным, ракеты данного типа в настоящее время постепенно выводятся из эксплуатации.

Минобороны России заявили, что более чем вдвое сокращает количество пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Тополь", сообщают "Известия". Согласно планам военного ведомства, в 2018–2019 годах состоятся три старта этих ракет — в предыдущие два года в планах фигурировали семь. В последние годы значительное количество пусков было связано с программой создания новых управляемых блоков для этой ракеты. Но в итоге в конкурсе проектов победила конкурирующая система "Авангард" на базе носителя "Сармат".

Напомним, что в конце марта в военном ведомстве рассказали, когда произойдет перевооружение Барнаульской ракетной дивизии, расквартированной в Алтайском крае. Эта дивизия как раз вооружена МБР "Тополь". С 2020 года в РВСН запланировано переоснащение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий на "Ярсы". Замена ракет будет проходить с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации старых "Тополе".

Кстати, подобная история произошла с конверсией ракет СС-20 ("Сатана"), стоявших до 90-х годов на вооружении бывшей Алейской ракетной дивизии. МБР этого класса, снятых с боевого дежурства, также частично использовались в космической отрасли.