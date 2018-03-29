В Минобороны рассказали, когда в Барнаульской ракетной дивизии старые "Тополи" заменят на "Ярсы"

29 марта командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал журналистам, когда произойдет перевооружение Барнаульской ракетной дивизии, расквартированной в Алтайском крае, пишет ТАСС.
По словам генерал-полковника Каракаева, с 2020 года в РВСН запланировано переоснащение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий на "Ярсы". Замена ракет будет проходить с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации старых "Тополе".
Ранее командующий РВСН рассказывал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс "Ярс".
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