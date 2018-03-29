В Минобороны рассказали, когда в Барнаульской ракетной дивизии старые "Тополи" заменят на "Ярсы"

По словам генерал-полковника Каракаева, с 2020 года в РВСН запланировано переоснащение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий на "Ярсы". Замена ракет будет проходить с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации старых "Тополе".

Ранее командующий РВСН рассказывал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс "Ярс".