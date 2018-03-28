В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Сегодня, 18:11.
Происшествия

Из-за военных учений 29 марта на алтайской трассе ограничат движение, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото: altapress.ru.

Движение ограничат:

  • с 1:50 до 4:50 на автодороге "н.п. Сибирский — "а/д Р-256" — н.п. Фирсово (н.п. Бобровка)".

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

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