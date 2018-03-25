В Алтайском крае из-за паводка перекрывают дороги

Вода вышла на дорогу "Маралиха-Куйбышево-Чинета-Генералка" между селами Маралиха и Куйбышево. Затоплены подходы к мосту через Чарыш в районе села Усть-Чагырка в Краснощековском районе, проезд отсутствует.

Также перекрыты подходы к мосту общей протяженностью 2 км на автомобильной дороге "Калининский-Сибирячиха-Александровка" между селами Садовый и Сибирячиха в Солонешенском районе.

Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Водителей предупреждают о переливах воды через автомобильные дороги и призывают соблюдать скоростной режим.