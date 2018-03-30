Российские военные запустили новую баллистическую ракету тяжелого класса

Сегодня, 12:55.
Политика

На  космодроме "Плесецк" проведены бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса "Сармат".

Запуск ракеты.
Запуск ракеты. Фото: СС0.

Испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Это уже вторые бросковые испытания "Сармата".

РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР.

МБР тяжелого класса "Сармат" заменят ракеты "Воевода", говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

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