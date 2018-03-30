Российские военные запустили новую баллистическую ракету тяжелого класса

На космодроме "Плесецк" проведены бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса "Сармат".
Испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Это уже вторые бросковые испытания "Сармата".
РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР.
МБР тяжелого класса "Сармат" заменят ракеты "Воевода", говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.
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