В России решили утилизировать баллистические ракеты "Сатана"

"Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал Борисов.

МБР "Сармат" сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Также отмечается, что ракета будет стартовать в полтора раза быстрее, чем комплекс "Воевода".

Справка

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов.