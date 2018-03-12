В России решили утилизировать баллистические ракеты "Сатана"

В ближайшее время в России начнется утилизация межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"). На смену им придут МБР "Сармат", заявил в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал Борисов.
МБР "Сармат" сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Также отмечается, что ракета будет стартовать в полтора раза быстрее, чем комплекс "Воевода".
Справка
Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов.
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