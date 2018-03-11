Минобороны похвалилось видео с запуском разрекламированной Путиным гиперзвуковой ракеты

Сегодня, 10:19.
Жизнь

Ракету разрекламированного Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию гиперзвукового комплекса "Кинжал" успешно запустили с истребителя МиГ-31. Об этом сообщило Министерство обороны на своей страничке в YouTube.

Запуск произошел на полигоне Южного военного округа.

Из сообщения Миноборны РФ:

— Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Это первое видео с запуском "Кинжала", официально опубликованное ведомством.

Справка

ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей. Благодаря своей малой радиолокационной заметности и высокой маневренности он "не имеет аналогов в мире". С начала 2018 года экипажи "Кинжала" выполнили более 250 полетов. "Летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях", — рассказали в Минобороны.

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