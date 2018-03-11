Минобороны похвалилось видео с запуском разрекламированной Путиным гиперзвуковой ракеты

Ракету разрекламированного Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию гиперзвукового комплекса "Кинжал" успешно запустили с истребителя МиГ-31. Об этом сообщило Министерство обороны на своей страничке в YouTube.
Запуск произошел на полигоне Южного военного округа.
Из сообщения Миноборны РФ:
— Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
Это первое видео с запуском "Кинжала", официально опубликованное ведомством.
Справка
ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей. Благодаря своей малой радиолокационной заметности и высокой маневренности он "не имеет аналогов в мире". С начала 2018 года экипажи "Кинжала" выполнили более 250 полетов. "Летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях", — рассказали в Минобороны.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.