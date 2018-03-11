О чем Путин рассказал американской журналистке Мегин Келли. Полная версия интервью

Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли. Фото: kremlin.ru. Мегин Келли. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Во время беседы были затронуты проблемы непростых взаимоотношений России с Америкой, война в Сирии, санкции, внутренние дела РФ. Мегин Келли задала российскому президенту множество сложных вопросов и услышали в ответ довольно откровенные суждения Владимира Путина.

Про отношения с США

Путин сказал, что Москва готова вести диалог с Вашингтоном о новом договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Президент отметил, что Россия согласна на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок. Путин подчеркнул, что для страны снижение количества баллистических ракет и боеголовок не критично, потому что у России появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, российский лидер отметил, что его американский коллега относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Кроме того, Путин отметил опыт и лидерские качества главы США, которые позволяют ему брать на себя ответственность и принимать решения, даже если они оказываются непопулярны.

Путин признался, что никогда не читал записей Трампа в Twitter и подтвердил, что не имеет страницы в этой социальной сети, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений", пишет РИА "Новости".

Про санкции против России

По словам Путина, ввод санкций США против нашей страны не связан с "мифическим вмешательством" в выборы президента США. "Они продиктованы исключительно стремлением остановить развитие России", — так заявил российский президент.

Президент отметил, что политика сдерживания носит циклический характер и ведется на протяжении десятков лет. По мнению российского лидера, она вредит не только отношениям двух стран, но и американским бизнесменам, потому что освобождает место для их конкурентов в России.

При этом Путин заявил, что развитие России невозможно сдержать ни в какой сфере, в том числе в кибербезопасности.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чём Вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чём то? Мы предлагаем сотрудничать.

О приемнике Путина и работе с оппозицией

Владимир Путин рассказал, что задумался о преемнике еще в 2000 году, однако его личные предпочтения не имеют значения, поскольку выбор сделают жители России.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Все равно, симпатизирую я кому то или, наоборот, мне кто то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации.

При этом Путин призвал не бояться тех, кто придет ему на смену. Российский лидер выразил готовность сотрудничать с представителями оппозиции.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной.

Почему Путин фотографируется топлесс верхом на коне

Келли спросила, как президент России относится к своим снимкам без футболки.

Как сказал Владимир Путин, у него есть множество снимков, сделанных в рабочей атмосфере, которые не вызывают интереса публики. "Никто ими не интересуется", - подчеркнул Путин.

Он признался, что знает о существовании так называемых мемов со своим изображением.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют.

Путин: "Песков иногда несет такую пургу"

Во время разговора о вмешательстве российских хакеров в президентскую кампанию в США был затронут вопрос о том, что некий советник администрации по кибервопросам Андрей Крутских еще в 2016 году перед выборами в Америке предупредил Штаты о том, что "мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве".

Мегин Келли нашла это подозрительным, будто бы данные слова звучали как угроза.

Владимир Путин,

президент РФ: