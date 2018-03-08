Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Андрея Дементьева

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Он отметил их способность прощать и прочитал стихотворение поэта Андрея Дементьева
Глава государства обратился к россиянкам с традиционным поздравлением. Президент обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей, пишут РИА Новости.
"Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев", — сказал Путин.
Глава государства прочитал отрывок из стихотворения современного поэта: "Я знаю, что все женщины прекрасны./ И красотой своею и умом. / Еще весельем, если в доме праздник. / И верностью, — когда разлука в нем. / Не их наряды или профиль римский, — Нас покоряет женская душа. /И молодость ее… / И материнство, / И седина, когда пора пришла./ Покуда жив, — я им молиться буду. /Любовь иным восторгам предпочту. / Господь явил нам женщину, как чудо, / Доверив миру эту красоту".
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