Как поздравить коллег на 8 марта

Сюрприз на рабочем месте

8 марта придите в офис раньше коллег-женщин и положите на их рабочие места по цветочку. По желанию можно добавить, например, по плитке шоколада или баночке варенья.

Оригинальное поздравление

Возьмите напрокат или купите в интернете костюмы героев популярных фильмов или мультфильмов, таких как Бэтмен, капитан Джек-Воробей, отчаянная белка из "Ледникового периода". Войдите в образ и поздравьте коллег с 8 марта в стиле выбранного героя. Такое поздравление запомнится надолго.

"Набег" уборщиков

В разгар рабочего дня незаметно покиньте офис и переоденьтесь в костюмы уборщиков. В таком виде вернитесь в офис и начинайте протирать полки, смахивать пыль, расставлять книги по местам. Не забывайте отпускать комплименты женщинам. Потом — внезапно пропадите. Такое представление посмешит коллег, буквально показав смысл выражения "женский день 8 марта".

Рассылка самодельных gif-картинок

"Живые" картинки гораздо интереснее, чем обычные открытки. Анимированные смешные и серьезные поздравления станут приятным подарком коллегам на 8 марта.

Культпоход

Непринужденное общение вне работы способствует налаживанию отношений в коллективе. Сходите все вместе на 8 марта поход в боулинг, аквапарк или кино.