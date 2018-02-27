Международный женский день традиционно отмечается 8 марта. В этот праздник принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола. Altapress.ru подобрал самые красивые поздравления с 8 марта в прозе и стихах.
Поздравления с 8 марта в стихах
Поздравляю с 8 марта!
И в чудесный этот день
Вам желаю много счастья,
И надежнейших друзей!
Пусть работа удается,
И удача не уйдет,
В дом тепло весны ворвется,
Пусть душа всегда поет!
Пусть 8-го марта
Праздник в жизнь ворвется,
И лихая радость
В сердце вдруг проснется.
Пусть глаза сияют
Ярче, чем алмазы,
И пусть праздник будет
Как и ты — прекрасным!
Я хочу признаться
В этот светлый час:
С вами — мир прекрасен,
Мы — никто без вас.
Мы хотим беречь вас,
С вами рядом быть.
Только нам позвольте
Вас всей душой любить!
Поздравления с 8 марта в прозе: официальные
В этот праздничный день мы желаем Вас благополучия и счастья! Пусть вместе с теплом весна принесет свежие идеи и силы для их свершения, пусть результаты работы радуют и вдохновляют вас! С праздником!
Поздравляем с Международным женским днем! Пусть в этот праздник у Вас будет отличное настроение, в душе царит весна, а тепло и уют создают дорогие сердцу люди. С 8 марта!
В этот праздник желаем Вам быть такой же волнующей, головокружительной и обворожительной, как сама весна! Пусть в глазах окружающих читается восхищение, а комплименты сыпятся со всех сторон. С 8 марта!
Прикольные поздравления с 8 марта
Дамы, спасибо вам за все! За доброту и заботу, за самоотверженность и готовность помочь, а главное — за дополнительный выходной! Спасибо вам, наши волшебницы!
8 марта стоит быть внимательными: есть шанс за горой цветов не заметите принца на белом коне!
Сегодня день потрясающих воображение барышень, а значит, просто необходимо поздравить тебя!
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