Поздравления с 8 марта

Поздравляю с 8 марта!

И в чудесный этот день

Вам желаю много счастья,

И надежнейших друзей!

Пусть работа удается,

И удача не уйдет,

В дом тепло весны ворвется,

Пусть душа всегда поет!

Пусть 8-го марта

Праздник в жизнь ворвется,

И лихая радость

В сердце вдруг проснется.

Пусть глаза сияют

Ярче, чем алмазы,

И пусть праздник будет

Как и ты — прекрасным!