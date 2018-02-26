Международный женский день — замечательный повод для того, чтобы порадовать родных и близких. Пора задуматься о том, что подарить на 8 марта, чтобы праздник оставил только приятные воспоминания. Altapress.ru собрал несколько советов и идей, как выбрать подарок на 8 марта.
Как выбрать подарок на 8 марта
Существует несколько надежных способов понять, какой подарок на 8 марта хочет получить женщина. Перед тем, как пойти в магазин, вспомните: возможно, женщина уже намекала, какой подарок на 8 марта она хочет получить.
Для многих дам важен не подарок на 8 марта, а отношение мужчины, а также усилия, которые он готов приложить. При выборе старайтесь учесть предпочтения и хобби женщины.
На 8 марта можно купить полезный подарок, который она сможет применить в быту, на работе или во время отдыха.
Идеи подарков на 8 марта
Существует несколько подарков на 8 марта, которые порадуют женщину. Большинство женщин в подарок на 8 марта рассчитывает получить букет цветов. Однако не стоит останавливать только на этом варианте.
Желанными подарками на 8 марта станут ювелирные украшения, косметика и парфюмерия. Если нет уверенности в своем выборе, можно подарить сертификат в специализированный магазин.
В подарок женщине на 8 марта можно преподнести бытовую технику и другие устройства которая облегчат ей жизнь, разнообразят досуг и позволят внимательней следить за здоровьем. Если женщина увлечена каким-либо занятием, любит открывать что-то новое, то подберите подарок на 8 марта исходя из ее предпочтений.
Например, если женщина любит читать, то купите электронную книгу, если любит делать селфи, то подойдет сертификат на фотосессию у профессионального фотографа. Если у женщины нервная работа, и она постоянно устает, то устройте для нее вечер в SPA.
Для женщины важно внимание, поэтому на 8 марта устройте для нее романтическое свидание или подарите приятную мелочь, которая будет напоминать ей о вас.
Факт
По данным исследования Avito, подарки к 8 марта готовят 85% мужчин. Выясняется, что мужчины внимательны к желаниям женщин. 38% российских девушек хотят получить на 8 марта ювелирные украшения, и 25% мужчин планируют дарить именно их. Далее в списке на 8 марта следуют косметика и парфюмерия, и здесь российские мужчины также угадывают женские желания.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.