Что подарить на 8 марта

Сегодня, 18:14.
Жизнь

Международный женский день — замечательный повод для того, чтобы порадовать родных и близких. Пора задуматься о том, что подарить на 8 марта, чтобы праздник оставил только приятные воспоминания. Altapress.ru собрал несколько советов и идей, как выбрать подарок на 8 марта.

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта. Фото: СС0.

Как выбрать подарок на 8 марта

Существует несколько надежных способов понять, какой подарок на 8 марта хочет получить женщина. Перед тем, как пойти в магазин, вспомните: возможно, женщина уже намекала, какой подарок на 8 марта она хочет получить.

Для многих дам важен не подарок на 8 марта, а отношение мужчины, а также усилия, которые он готов приложить. При выборе старайтесь учесть предпочтения и хобби женщины.

На 8 марта можно купить полезный подарок, который она сможет применить в быту, на работе или во время отдыха.

Женщина с сумками. Покупки.
Женщина с сумками. Покупки.

Идеи подарков на 8 марта

Существует несколько подарков на 8 марта, которые порадуют женщину. Большинство женщин в подарок на 8 марта рассчитывает получить букет цветов. Однако не стоит останавливать только на этом варианте.

Желанными подарками на 8 марта станут ювелирные украшения, косметика и парфюмерия. Если нет уверенности в своем выборе, можно подарить сертификат в специализированный магазин.

В подарок женщине на 8 марта можно преподнести бытовую технику и другие устройства которая облегчат ей жизнь, разнообразят досуг и позволят внимательней следить за здоровьем. Если женщина увлечена каким-либо занятием, любит открывать что-то новое, то подберите подарок на 8 марта исходя из ее предпочтений. 

Женщина пьет кофе. Зима.
Женщина пьет кофе. Зима.

Например, если женщина любит читать, то купите электронную книгу, если любит делать селфи, то подойдет сертификат на фотосессию у профессионального фотографа. Если у женщины нервная работа, и она постоянно устает, то устройте для нее вечер в SPA. 

Для женщины важно внимание, поэтому на 8 марта устройте для нее романтическое свидание или подарите приятную мелочь, которая будет напоминать ей о вас.

Факт

По данным исследования Avito, подарки к 8 марта готовят 85% мужчин. Выясняется, что мужчины внимательны к желаниям женщин. 38% российских девушек хотят получить на 8 марта ювелирные украшения, и 25% мужчин планируют дарить именно их. Далее в списке на 8 марта следуют косметика и парфюмерия, и здесь российские мужчины также угадывают женские желания.

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