Что подарить на 8 марта

Как выбрать подарок на 8 марта

Существует несколько надежных способов понять, какой подарок на 8 марта хочет получить женщина. Перед тем, как пойти в магазин, вспомните: возможно, женщина уже намекала, какой подарок на 8 марта она хочет получить.

Для многих дам важен не подарок на 8 марта, а отношение мужчины, а также усилия, которые он готов приложить. При выборе старайтесь учесть предпочтения и хобби женщины.

На 8 марта можно купить полезный подарок, который она сможет применить в быту, на работе или во время отдыха.

Идеи подарков на 8 марта

Существует несколько подарков на 8 марта, которые порадуют женщину. Большинство женщин в подарок на 8 марта рассчитывает получить букет цветов. Однако не стоит останавливать только на этом варианте.

Желанными подарками на 8 марта станут ювелирные украшения, косметика и парфюмерия. Если нет уверенности в своем выборе, можно подарить сертификат в специализированный магазин.

В подарок женщине на 8 марта можно преподнести бытовую технику и другие устройства которая облегчат ей жизнь, разнообразят досуг и позволят внимательней следить за здоровьем. Если женщина увлечена каким-либо занятием, любит открывать что-то новое, то подберите подарок на 8 марта исходя из ее предпочтений.

Например, если женщина любит читать, то купите электронную книгу, если любит делать селфи, то подойдет сертификат на фотосессию у профессионального фотографа. Если у женщины нервная работа, и она постоянно устает, то устройте для нее вечер в SPA.

Для женщины важно внимание, поэтому на 8 марта устройте для нее романтическое свидание или подарите приятную мелочь, которая будет напоминать ей о вас.

Факт

По данным исследования Avito, подарки к 8 марта готовят 85% мужчин. Выясняется, что мужчины внимательны к желаниям женщин. 38% российских девушек хотят получить на 8 марта ювелирные украшения, и 25% мужчин планируют дарить именно их. Далее в списке на 8 марта следуют косметика и парфюмерия, и здесь российские мужчины также угадывают женские желания.