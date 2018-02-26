Производственный календарь: как отдыхаем на 8 марта

В марте 2018 года россиян ожидают длинные выходные. Рассказываем, как работаем и отдыхаем в 2018 году на 8 марта.
"Длинные" выходные выпадают с 8 марта до 11 марта: россияне отдохнут четыре праздничных дня.
8 марта — Международный женский день — считается официальным выходным днем в России.
В пятницу, 9 марта, мы будем отдыхать потому что, на это день выходной переносится с 6 января. А 7 марта 2018 года рабочий день будет на один час короче, чем обычно.
Всего в марте 2018 года 31 календарный день. Из них 20 дней — рабочие и 11 — выходные.
Следующие "длинные" выходные будут на майские праздники.
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