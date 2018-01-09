"Длинные выходные": как отдыхаем в 2018 году

Сегодня, 10:51.
Жизнь

Россиян ожидают сразу несколько длинных выходных в 2018 году. Самыми долгими были новогодние каникулы, которые завершились сегодня, 9 января.

Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.

Всего в 2018 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных.

"Долгие выходные" выпадают:

  • с 23 февраля по 25 февраля (3 дня) — День защитника Отечества,
  • с 8 марта до 11 марта (4 дня) — Международный женский день,
  • с 29 апреля по 2 мая (4 дня) — Праздник весны и труда,
  • с 10 июня по 12 июня (3 дня) — День России,
  • с 3 ноября по 5 ноября (3 дня) — День народного единства,
  • с 30 декабря по 8 января 2019 года (10 дней) — новогодние каникулы-2019.

Согласно постановлению, выходной день в субботу 6 января 2018 года переносится на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

В 2018 году будет несколько шестидневных рабочих недель:

  • 23 апреля (понедельник) по 28 апреля (суббота), 
  • с 4 июня (понедельник) по 9 июня (суббота),
  • а также с 24 декабря (понедельник) по  29 декабря (суббота).
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