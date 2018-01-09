"Длинные выходные": как отдыхаем в 2018 году

Россиян ожидают сразу несколько длинных выходных в 2018 году. Самыми долгими были новогодние каникулы, которые завершились сегодня, 9 января.
Всего в 2018 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных.
"Долгие выходные" выпадают:
- с 23 февраля по 25 февраля (3 дня) — День защитника Отечества,
- с 8 марта до 11 марта (4 дня) — Международный женский день,
- с 29 апреля по 2 мая (4 дня) — Праздник весны и труда,
- с 10 июня по 12 июня (3 дня) — День России,
- с 3 ноября по 5 ноября (3 дня) — День народного единства,
- с 30 декабря по 8 января 2019 года (10 дней) — новогодние каникулы-2019.
Согласно постановлению, выходной день в субботу 6 января 2018 года переносится на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
В 2018 году будет несколько шестидневных рабочих недель:
- 23 апреля (понедельник) по 28 апреля (суббота),
- с 4 июня (понедельник) по 9 июня (суббота),
- а также с 24 декабря (понедельник) по 29 декабря (суббота).
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