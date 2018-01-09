"Длинные выходные": как отдыхаем в 2018 году

Всего в 2018 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных.

"Долгие выходные" выпадают:

с 23 февраля по 25 февраля (3 дня) — День защитника Отечества,

с 8 марта до 11 марта (4 дня) — Международный женский день,

с 29 апреля по 2 мая (4 дня) — Праздник весны и труда,

с 10 июня по 12 июня (3 дня) — День России,

с 3 ноября по 5 ноября (3 дня) — День народного единства,

с 30 декабря по 8 января 2019 года (10 дней) — новогодние каникулы-2019.

Согласно постановлению, выходной день в субботу 6 января 2018 года переносится на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

В 2018 году будет несколько шестидневных рабочих недель: