Что подарить маме на 8 марта

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Как выбрать подарок маме к 8 марта

На форумах дают уверяют, что любая женщина будет рада получить в подарок на 8 марта колготки. Нет. Совсем нет. При выборе подарка важно учесть вкус, предпочтения и потребности женщины. Колготки не очень оригинальный и приятный подарок. Тем более для мамы.

Подарок к 8 марта может быть недорогим, забавным, практичным или памятным — все зависит от ваших возможностей и фантазии.

Чтобы поздравить маму с 8 марта оригинально, уйдите от стереотипов. Не нужно слепо следовать советам. Например, если мама много времени проводит в работе по дому, не обязательно дарить ей кухонные прихватки или скатерть. Возможно, она бы хотела 8 марта отвлечься от рутины.

Красота и здоровье в подарок на 8 марта

Если с парфюмерией и декоративной косметикой угадать сложно, то ухаживающие средства выбрать довольно легко. Профессиональная косметика для ухода за кожей или волосами — универсальный подарок на 8 марта.

Поздравить маму с праздником можно и новыми ювелирными украшениями. Универсальный вариант подарка к 8 марта для женщин практически всех возрастов — жемчужные бусы. Хотя подойдут серебряные и золотые изделия.

Еще один приятный подарок к женскому дню — поход на сеанс массажа или посещение SPA. Такой сертификат поможет расслабиться любой женщине и настроиться на работу.

Практичные подарки на 8 марта

Многие мамы привыкли экономить на своем комфорте. Поэтому хорошим подарком на 8 марта может стать бытовая техника: например, миксер, плойки и другое.

Позаботьтесь о том, чтобы мама не узнала о цене подарка. Если устройство находится на гарантии, спрячьте чек у себя, при необходимости сами обменяйте товар. Пусть ничто не омрачит праздничное настроение 8 марта.

Если мама хорошо разбирается в компьютерах, пользуется различными гаджетами, прикольным подарком на 8 марта станет подписка на музыкальные или книжные сервисы.

Душевные и недорогие подарки на 8 марта

Если ваша работа или другие причины не позволяют часто видеться с мамой, то лучший подарок, который вы сможете подарить ей — это свое время.

Сходите вместе на мастер-класс, в театр, кино, на выставку, подарите абонемент в тренажерный зал или танцевальную студию. Можно организовать вкусный ужин или посмотреть интересный фильм.

Подарки на 8 марта своими руками

Оригинальным подарком маме к празднику весны станет самодельный кулон с отпечатками пальцев членов семьи. Для этого понадобятся полимерная глина, акриловая глина и цепочка.

Что делать:

Полимерную глину размять до однородной консистенции. Материал нужно разделить на несколько частей в зависимости от того, сколько кулонов нужно сделать. Затем нужно раскатать кусочки в пласты толщиной не менее 5 мм. Далее нужно вырезать из этих заготовок фигуры. Например, сердце или цветок. На кулонах нужно оставить отпечатки пальцев. Для этого нужно слегка надавить на заготовку подушечкой пальца. Будьте осторожны, чтобы не продавить изделие слишком сильно и не испортить его форму. Проделать отверстие для цепочки. Запечь изделие в духовке. В зависимости от того, где вы хотите "готовить" изделие, правила запекания различаются. Внимательно читайте инструкцию на упаковке полимерной глины и дополнительно уточните информацию в интернете. Готовое изделие раскрасьте или подпишите акриловой краской. Просушите.

Еще один интересный вариант подарка на 8 марта своими руками — сертификаты на помощь по дому. Например: "на три генеральных уборки" или "10 раковин чистой посуды". Главное — быть готовым "отрабатывать" этот сертификат, когда мама его предъявит.