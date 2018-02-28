Что подарить маме на 8 марта

Поздравить маму 8 марта очень важно. И важно сделать это с максимальной теплотой и нежностью, и, возможно, немного удивить своим вниманием. Altapress.ru подготовил несколько советов, как выбрать оригинальный подарок маме на 8 марта.
Как выбрать подарок маме к 8 марта
На форумах дают уверяют, что любая женщина будет рада получить в подарок на 8 марта колготки. Нет. Совсем нет. При выборе подарка важно учесть вкус, предпочтения и потребности женщины. Колготки не очень оригинальный и приятный подарок. Тем более для мамы.
Подарок к 8 марта может быть недорогим, забавным, практичным или памятным — все зависит от ваших возможностей и фантазии.
Чтобы поздравить маму с 8 марта оригинально, уйдите от стереотипов. Не нужно слепо следовать советам. Например, если мама много времени проводит в работе по дому, не обязательно дарить ей кухонные прихватки или скатерть. Возможно, она бы хотела 8 марта отвлечься от рутины.
Красота и здоровье в подарок на 8 марта
Если с парфюмерией и декоративной косметикой угадать сложно, то ухаживающие средства выбрать довольно легко. Профессиональная косметика для ухода за кожей или волосами — универсальный подарок на 8 марта.
Поздравить маму с праздником можно и новыми ювелирными украшениями. Универсальный вариант подарка к 8 марта для женщин практически всех возрастов — жемчужные бусы. Хотя подойдут серебряные и золотые изделия.
Еще один приятный подарок к женскому дню — поход на сеанс массажа или посещение SPA. Такой сертификат поможет расслабиться любой женщине и настроиться на работу.
Практичные подарки на 8 марта
Многие мамы привыкли экономить на своем комфорте. Поэтому хорошим подарком на 8 марта может стать бытовая техника: например, миксер, плойки и другое.
Позаботьтесь о том, чтобы мама не узнала о цене подарка. Если устройство находится на гарантии, спрячьте чек у себя, при необходимости сами обменяйте товар. Пусть ничто не омрачит праздничное настроение 8 марта.
Если мама хорошо разбирается в компьютерах, пользуется различными гаджетами, прикольным подарком на 8 марта станет подписка на музыкальные или книжные сервисы.
Душевные и недорогие подарки на 8 марта
Если ваша работа или другие причины не позволяют часто видеться с мамой, то лучший подарок, который вы сможете подарить ей — это свое время.
Сходите вместе на мастер-класс, в театр, кино, на выставку, подарите абонемент в тренажерный зал или танцевальную студию. Можно организовать вкусный ужин или посмотреть интересный фильм.
Подарки на 8 марта своими руками
Оригинальным подарком маме к празднику весны станет самодельный кулон с отпечатками пальцев членов семьи. Для этого понадобятся полимерная глина, акриловая глина и цепочка.
Что делать:
- Полимерную глину размять до однородной консистенции.
- Материал нужно разделить на несколько частей в зависимости от того, сколько кулонов нужно сделать. Затем нужно раскатать кусочки в пласты толщиной не менее 5 мм.
- Далее нужно вырезать из этих заготовок фигуры. Например, сердце или цветок.
- На кулонах нужно оставить отпечатки пальцев. Для этого нужно слегка надавить на заготовку подушечкой пальца. Будьте осторожны, чтобы не продавить изделие слишком сильно и не испортить его форму.
- Проделать отверстие для цепочки.
- Запечь изделие в духовке. В зависимости от того, где вы хотите "готовить" изделие, правила запекания различаются. Внимательно читайте инструкцию на упаковке полимерной глины и дополнительно уточните информацию в интернете.
- Готовое изделие раскрасьте или подпишите акриловой краской. Просушите.
Еще один интересный вариант подарка на 8 марта своими руками — сертификаты на помощь по дому. Например: "на три генеральных уборки" или "10 раковин чистой посуды". Главное — быть готовым "отрабатывать" этот сертификат, когда мама его предъявит.
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