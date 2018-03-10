Путин рассказал о людях, которые займут его место

Отвечая на вопрос ведущей телеканала о возможном уходе с президентского поста, Путин призвал не бояться преемников, пишут РИА Новости.

Владимир Путин:

— Я слышал кучу бреда на этот счет. Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?"

Президент раскритиковал заявления американских экспертов, которые полагают, что Путину нужно сохранять свой пост ради личной безопасности и заявил, что не намерен в будущем изменять конституцию страны. Ведущая спросила российского лидера о возможном изменении лимита сроков пребывания на посту главы государства и привела в пример поправки к конституции КНР, которые предлагают отменить правило занимать председателю пост не более двух сроков подряд, пишет ТАСС.

Владимир Путин:

— Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что Путин, говоря о российско-американских отношениях, отметил необходимость разобраться в ситуации, а отношения взаимных обвинений — это путь в никуда.