Трамп, Меркель и Макрон обеспокоены заявлениями Путина о ядерном оружии

Запад выразил обеспокоенность заявлениями Владимира Путина о создании российскими специалистами новых видов вооружений. Такие коммюнике выпустили глава Белого дома Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет gazeta.ru.
"Лидеры выразили серьезную обеспокоенность относительно заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — указывается в сообщении администрации президента США, сообщает RT.
Ранее Меркель и Трамп провели телефонный разговор, в котором также выразили беспокойство по поводу нового стратегического оружия России, представленного Путиным, передает НСН.
В сообщении официального представителя правительства Германии Штефана Зайберта сказано, что Трамп и Меркель "обеспокоены словами Путина о развитии в области вооружения, которое окажет негативное воздействие на международные усилия по контролю над вооружениями".
"Высказывания, который сделал вчера российский президент Владимир Путин о развитии новых систем вооружения, чуть более чем за две недели до президентских выборов в России, беспокоят нас. Заявления сделаны на фоне существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений о нераспространении оружия", — указывается в сообщении.
В Берлине призвали Москву "четко отмести эти сомнения", а также "внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения", пишут РИА Новости.
Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что представленные новые виды оружия являются гарантией поддержания ядерного паритета в мире. Он также подчеркнул, что российская сторона не собирается втягиваться в гонку вооружений, сообщает RT.
Напомним, 1 марта в своем Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе и боевой лазерной установке.
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