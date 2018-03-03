Трамп, Меркель и Макрон обеспокоены заявлениями Путина о ядерном оружии

Сегодня, 17:40.
Политика

Запад выразил обеспокоенность заявлениями Владимира Путина о создании российскими специалистами новых видов вооружений. Такие коммюнике выпустили глава Белого дома Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет gazeta.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

"Лидеры выразили серьезную обеспокоенность относительно заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — указывается в сообщении администрации президента США, сообщает RT.

Ранее Меркель и Трамп провели телефонный разговор, в котором также выразили беспокойство по поводу нового стратегического оружия России, представленного Путиным, передает  НСН.

В сообщении официального представителя правительства Германии Штефана Зайберта сказано, что Трамп и Меркель "обеспокоены словами Путина о развитии в области вооружения, которое окажет негативное воздействие на международные усилия по контролю над вооружениями".

"Высказывания, который сделал вчера российский президент Владимир Путин о развитии новых систем вооружения, чуть более чем за две недели до президентских выборов в России, беспокоят нас. Заявления сделаны на фоне существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений о нераспространении оружия", — указывается в сообщении.

В Берлине призвали Москву "четко отмести эти сомнения", а также "внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения", пишут РИА Новости.

Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что представленные новые виды оружия являются гарантией поддержания ядерного паритета в мире. Он также подчеркнул, что российская сторона не собирается втягиваться в гонку вооружений, сообщает RT.

Напомним, 1 марта в своем Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе и боевой лазерной установке.

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