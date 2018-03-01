10 мирных и мощных тезисов послания президента Путина Федеральному Собранию

1. Россия должна ответить вызову глобальных технологических изменений.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

— Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнёт, утопит.

По словам Путина, технологическое отставание может привести к снижению безопасности, экономических возможностей, в результате – к потере суверенитета. Главный риск отставания — потеря человеческого капитала, утечка мозгов. "Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг", — подчеркнул президент.

2. В середине 2020-х годов Россия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

Также, сказал глава государства, наша страна должна закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира.

3. Задача — войти в клуб "80 плюс".

Продолжительность жизни в России растет высокими темпами. В среднем она составляет 73 года.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

— Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет.

К числу таких стран относятся Япония, Франция, Германия. Путин подчеркнул, что должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, "когда человека не ограничивают, не сковывают болезни".

4. Число россиян, улучшающих жилищные условия за год, должно вырасти почти на 70%.

В 2017 году жилищные условия в России улучшили 3 млн человек. Путин предлагает выйти на 5 млн. По его словам, впервые в современной истории страны.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

— Это сложная задача — прыгнуть с трёх миллионов до пяти. Но решаемая.

Президент назвал три фактора повышения доступности жилья: рост доходов граждан, снижение ипотечных ставок и увеличение предложения на жилищном рынке.

5. Территории всех городов и сел России нужно "прошить" современными коммуникациями.

Это приведет к росту деловой активности, обеспечению "связанности" страны.

Должны быть приведены в порядок региональные и местные дороги. Особенно последние, потому что они "никуда не годятся".

Объём транзитных контейнерных перевозок по железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза.

Предстоит расширить сеть региональных аэропортов, чтобы через шесть лет половина межрегиональных рейсов выполнялась напрямую.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

— Ситуация, когда даже в соседние области нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом.

6. Россия должна стать одним из мировых дата-центров.

Россия, по словам должна стать одним из крупнейших центров хранения, обработки, передачи и надёжной защиты информационных массивов, так называемых больших данных.

Уже сегодня проекты должны позволят совмещать инфраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику.

Предстоит внедрить новые цифровые технологии генерации, хранения и передачи энергии. Нужно решить вопрос энергоснабжения отдалённых территорий.

Будет обеспечен почти повсеместный быстрый доступ в интернет. Волоконно-оптические линии протянут к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек. Удалённые поселки получат устойчивый сигнал через сеть спутников.

7. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше.

А вместе с ним — и качество работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей.

8. С оптимизацией кое-где перестарались.

За последние власти провели оптимизацию сети лечебных учреждений. "Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись", — сказал Путин. Лечебные заведения в небольших посёлках закрыли, а альтернативы не предложили.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

— Совет один: "Поезжайте в город — там лечитесь!" Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости.

Такой подход не допустим ни в какой сфере: "Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения".

9. В регионах запустят программу создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

— Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодёжи, для людей всех возрастов.

Первый такой проект будет реализован во Владивостоке.

10. В стране постараются "очень аккуратно" повысить доступность кредитов.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

— Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредита.

Путин сообщил, что рассчитывает на поддержку Банка России, что тот, "реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, будет работать в контакте с Правительством в интересах общей цели".