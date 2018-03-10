Путин назвал отношения России и США "путем в никуда"

В интервью американскому телеканалу NBC Владимир Путин отметил, что обмен взаимными обвинениями между США и Россией не приведут к хорошим результатам. Глава государства отметил, что нужно сесть, поговорить и разобраться во всем.
Говоря о российско-американских отношениях, Путин отметил необходимость разобраться в ситуации. По мнению главы государства, Трамп — бизнесмен с большим опытом и быстрой хваткой, несмотря на то, что является новичком в политике, пишет РБК.
Владимир Путин:
— Он понимает, что если необходимо наладить отношения с кем-то, мы должны относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением. Взаимные обвинения и нападки — это путь в никуда.
Про вмешательства в выборы США
Также Путин заявил, США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других. Журналистка задала вопрос про российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого обвинили в США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, а также сослалась на некую точку зрения, согласно которой Пригожин "делает грязную работу" Путина.
Владимир Путин:
— Кто эти люди (которые так считают)? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю – открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного.
Про санкции и врагов
В интервью Путин припомнил, что Штаты считают Россию врагом.
Владимир Путин:
— Это не мы назвали вас своими врагами. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне конгресса и включили Россию в список врагов. Почему вы это сделали? Мы ввели санкции против Соединенных Штатов? США наложили на нас санкции.
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