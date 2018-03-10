Путин назвал отношения России и США "путем в никуда"

Говоря о российско-американских отношениях, Путин отметил необходимость разобраться в ситуации. По мнению главы государства, Трамп — бизнесмен с большим опытом и быстрой хваткой, несмотря на то, что является новичком в политике, пишет РБК.

Владимир Путин:

— Он понимает, что если необходимо наладить отношения с кем-то, мы должны относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением. Взаимные обвинения и нападки — это путь в никуда.

Про вмешательства в выборы США

Также Путин заявил, США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других. Журналистка задала вопрос про российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого обвинили в США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, а также сослалась на некую точку зрения, согласно которой Пригожин "делает грязную работу" Путина.

Владимир Путин:

— Кто эти люди (которые так считают)? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю – открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного.

Про санкции и врагов

В интервью Путин припомнил, что Штаты считают Россию врагом.

Владимир Путин: