Пентагон: подлодки США могут уничтожить Россию

Засекреченные подлодки США могут ответить на любую атаку со стороны России. Об этом заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, пишут "Известия".
С таким заявлением Джон Хайтен выступил на бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам. Спикер комментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем оружии.
Однако из-за нового российского вооружения американские сенаторы призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона вернуться к диалогу с Москвой по стратегической стабильности.
Российский сенатор Алексей Пушков говорит, что в сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. "Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет", — заявил он.
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