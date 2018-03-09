Пентагон: подлодки США могут уничтожить Россию

Вчера, 19:29.
Политика

Засекреченные подлодки США могут ответить на любую атаку со стороны России. Об этом заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, пишут "Известия".

 

Пентагон США.
Пентагон США. Фото: www.americancities.ru.

С таким заявлением Джон Хайтен  выступил на бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам. Спикер комментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем оружии.

Однако  из-за нового российского вооружения американские сенаторы призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона вернуться к диалогу с Москвой по стратегической стабильности.

Российский сенатор Алексей Пушков говорит, что в сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. "Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет", — заявил он.

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