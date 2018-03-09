Ученые рассказали: чтобы получать удовольствие от секса, нужно спать

Эксперт выяснила, что каждый третий взрослый житель США страдает от недостатка сна. Среди опрошенных 31% мужчин и 45% женщин не довольны своей сексуальной жизнью.

Это не просто взаимосвязь, а "замкнутый круг", говорит ученый. Хороший секс благоприятно влияет на сон. И наоборот — плохой секс негативно сказывается на сне человека. В свою очередь плохой сон существенно понижает сексуальное желание. Но и плохой сон, и плохой секс имеют одну и ту же причину — стресс, отмечает Лори Минц.

Как утверждает психолог, всего один дополнительный час сна у женщин привёл к улучшению качества сексуальной жизни у 14% участниц исследования.