Настя Рыбка рассказала, что у нее есть доказательство вмешательства России в американские выборы

Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич), арестованная в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов, заявила об имеющихся у нее доказательствах вмешательства России в американские выборы. Об имеющейся у нее 16-часовой записи, которая поможет пролить свет на предполагаемое вмешательство Рыбка рассказала журналистам The New York Times.
Рыбка вышла на корреспондента издания 5 марта. Она рассказала, что готова поделиться 16-часовой аудиозаписью, на которой люди, которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в президентские выборы в США. В обмен на материал Рыбка запросила предоставление политического убежища в Штатах.
Настя Рыбка:
— Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю, — сказала она. — Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи.
Она также уточнила, что у Дерипаски был план насчет выборов. Некоторые разговоры он вел с тремя другими людьми, которые свободно владеют английским, рассказала Рыбка и уточнила, что приняла людей за американцев.
За день до этого Настя также обращалась к американским журналистам, но только с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы "знает очень много".
Александр Кириллов (Алекс Лесли), один из обвиняемых в организации секс-тренингов в Таиланде и "наставник" Рыбки, 28 февраля обратился в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них "есть очень важная для США информация", и они "очень сильно рискуют своими жизнями", пишет РБК.
Чем известны Настя Рыбка и Алекс Лесли
Вашукевич и Кириллов стали известны после расследования ФБК, в котором были показаны кадры из Instagram девушки, как мужчина, "похожий на" вице-премьера Сергея Приходько, гостил на яхте олигарха Олега Дерипаски в сопровождении девушек из эскорта. Позже Фонд борьбы с коррупцией опубликовал интервью с девушкой из эскорта Настей Рыбкой и ее секс-тренером Алексом Лесли.
9 февраля олигарх Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни бизнесмена, без его согласия.
Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации. Алексей Навальный предположил, что задержание Рыбки и Лесли последовало с подачи олигарха.
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