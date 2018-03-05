Учёные рассказали, что будет с организмом, если прекратить заниматься сексом

Отсутствие интима в жизни ведет к неизбежным проблемам со здоровьем и нарушениям психики, пишет Лайф.ру.
Сертифицированный сексуальный психотерапевт Сари Купер, рассказал: люди, воздерживающиеся от близости, начинают чувствовать себя более вялыми, а потом им и вовсе хочется меньше секса.
По словам исследователя, с помощью секса люди "регулируют настроение друг друга". Также известно, что если женщина меньше занимается сексом, стенки влагалища истощаются. В результате возвращаться к интимной жизни им будет тяжело.
— Когда люди занимаются сексом, у них обычно есть контакт "от кожи к коже", и такой контакт является основным способом, при помощи которого мы утешаемся, — отметил Купер.
По словам исследователей, также отсутствие секса может привести к увеличению уровня стресса.
Ранее сообщалось, что парам в начале отношений стоит заниматься любовью не чаще одного раза в 7–10 дней.
Психологи полагают, что слишком стремительное развитие отношений приводит к эмоциональному выгоранию. Именно поэтому в те моменты, когда партнеры только узнаю друг друга, нужно поддерживать некий романтический флёр.
Ученые отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, однако в реальности необходимы месяцы или годы, чтобы узнать истинный характер человека.
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