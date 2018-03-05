Учёные рассказали, что будет с организмом, если прекратить заниматься сексом

Сертифицированный сексуальный психотерапевт Сари Купер, рассказал: люди, воздерживающиеся от близости, начинают чувствовать себя более вялыми, а потом им и вовсе хочется меньше секса.

По словам исследователя, с помощью секса люди "регулируют настроение друг друга". Также известно, что если женщина меньше занимается сексом, стенки влагалища истощаются. В результате возвращаться к интимной жизни им будет тяжело.

— Когда люди занимаются сексом, у них обычно есть контакт "от кожи к коже", и такой контакт является основным способом, при помощи которого мы утешаемся, — отметил Купер.

По словам исследователей, также отсутствие секса может привести к увеличению уровня стресса.

Ранее сообщалось, что парам в начале отношений стоит заниматься любовью не чаще одного раза в 7–10 дней.

Психологи полагают, что слишком стремительное развитие отношений приводит к эмоциональному выгоранию. Именно поэтому в те моменты, когда партнеры только узнаю друг друга, нужно поддерживать некий романтический флёр.

Ученые отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, однако в реальности необходимы месяцы или годы, чтобы узнать истинный характер человека.