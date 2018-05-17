На Алтае разместят военных, вооруженных тяжелыми огнемётами "Солнцепёк"

К 1 июня в Алтайском крае будет сформировано новое подразделение радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). На его вооружении будут тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", заявили в пресс-службе Центрального военного округа.
Александр Лапин,
командующий войсками Центрального военного округа:
— Командованием округа уделяется большое внимание развитию войск РХБЗ. Так, с 1 июня приступит к выполнению задач по предназначению новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Алтайском крае. На вооружении будут находиться тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".
Это подразделение будет отдельной частью бригады РХБ-защиты ЦВО. В бригаду за последние два года поставлено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе унифицированные станции обработки, контрольно-распределительные подвижные пункты, дезинфекционные комплексы. Доля современных образов в бригаде составляет 87%.
Александр Лапин,
командующий войсками Центрального военного округа:
— Войска РХБЗ выполняют важные задачи не только в военное время, но и в мирное. В 2016 году военнослужащие вашей бригады принимали непосредственное участие в борьбе со вспышкой сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе. 16 военнослужащих были награждены медалью Суворова.
Что такое "Солнцепёк"
ТОС-1 известен также как "Буратино" — это тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72, разрабатывалась в 70-е годы прошлого века. Его модификация ТОС-1А "Солнцепёк" была разработана в 2001 году. Основной задачей этой системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.
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