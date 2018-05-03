Впервые за 20 лет Россия сократила военные расходы

По сравнению с 2016 годом они снизились на 20% — до $66,3 млрд.

"Военная модернизация остается приоритетом в России, но военный бюджет ограничен экономическими проблемами, с которыми страна столкнулась в 2014 году", — говорится в документе.

Отмечается, что страны НАТО, напротив, наращивают расходы на оборону — "отчасти благодаря восприятию растущей угрозы со стороны России". В странах центральной и западной Европы расходы на вооружение выросли на 12% и 1,7% соответственно. Общие военные расходы 29 стран-членов НАТО в 2017 году составили $900 млрд, пишет znak.com.

Больше всех на вооружение тратит США — $610 млрд. Потом следуют Китай ($228 млрд), Саудовская Аравия ($69,4 млрд). Россия находится на четвертом месте.