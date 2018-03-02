Что-то новенькое и "старик ожил": как в США и ЕС отреагировали на послание президента Путина

"Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства ", — заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт, пишет RT.

При этом Науэрт отметила, что американские специалисты следили за российскими разработками, но часть информации, продемонстрированной в ходе презентации Путина, стала для них новой. Напомним, президент представил в видеороликах новейшие виды российского вооружения, в том числе ракетный комплекс "Сармат", ракетный комплекс "Кинжал" и беспилотный подводный аппарат без названия.

"Неприятно было смотреть анимированную графику, на которой было отрисовано нападение на США... Это безрассудное поведение, и это прискорбно", — заявила представитель Госдепа.

Журналисты попытались возразить, что на презентации не было демонстрации удара по Штатам, а лишь показывался запуск ракет. Но представитель Госдепа не стала слушать возражения и перевела тему.

Науэрт также заявила, новое оружие России нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. США, пол словам Науэрт, соблюдают соответствующие соглашения, а вот Россия у Штатов вызывала опасения.

Ранее в Пентагоне заявили, что "не удивлены" заявлениями Путина. По словам официального представители Минобороны США Даны Уайт, в США "готовы защищать страну, что бы ни случилось".

"Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание", — приводит её слова РИА Новости.

В Белом доме, комментируя послание Путина, отметили, что Америка все равно добьется превосходства: "Наша ядерная доктрина ответила на некоторые (вызовы), и ясно, что мы продвигаемся к модернизации нашего ядерного арсенала, добиваемся, что с нашим потенциалом никто не сравнится", — подчеркнули в администрации президента.

Реакция СМИ

США

В итоговом материале Bloomberg написал, что самым драматичным элементом выступления Путина стала демонстрация военной мощи страны, которое началось с обещаний осуществить "решающий прорыв" в повышении уровня жизни и увеличении расходов на здравоохранение и инфраструктуру. "Путин использовал ежегодное послание для определения приоритетов на четвертый президентский срок, который он, как ожидается, легко выиграет на выборах 18 марта. При этом наиболее жесткая риторика была направлена в адрес США" — приводит суть материала американского издания"Иносми".

Издание Business Insider оценило упомянутую в Послании беспилотную подводную лодку, способную передвигаться на сверхбольших глубинах со скоростями, многократно превышающими уровень нынешних аппаратов, как оружие "судного дня".

Великобритания

Корреспондент Independent Оливер Кэролл в материале назвал послание президента воинственной речью, пишет "Иносми". Кэролл в своем материале приводит мнение известного политолога и бывшего советника Кремля Глеба Павловского: "Старик ожил, только рассказывая всем, как он может уничтожить весь мир".

Германия

Ракета с ядерной энергоустановкой, которую сложно перехватить, и подводный беспилотный аппарат войдут в будущем в российский арсенал. Понятно, что Путин угрожает миру, делают вывод в своем материале журналисты Handelsblatt.

Франция

В новостном сюжете "Франс 24" журналисты рассказали, что в послании президент подчеркнул необходимость улучшить благосостояния народа, чтобы не допустить отставания России, которое он рассматривает как "главного врага". Также в сюжете выделили заявление Путина, что если бы не ряд важных технологических достижений, Россия оказалась бы на обочине "технологической революции".