Как в Алтайском крае с детьми выживает генерал армии Саддама Хусейна

Бывший генерал армии Ирака времен Саддама Хусейна Аббуд Кадим Обайд Аббуд вместе с детьми переехал в село Полевое Немецкого национального района, пишет портал Gorsite.ru.
В администрации села журналистам подтвердили информацию. Там отметили, что из Ирака только отец с детьми, а хозяйка Вера — местная. Семью охарактеризовали как спокойную, но бедную.
Глава семьи Аббуд Кадим Обайд Аббуд много лет был генералом в армии Саддама Хусейна. Когда Саддама свергли, в Ираке началась война. У военного разбомбили дом, убили отца Кадима и одного из детей.
Кадим с дочерью приняли христианство, но это не поняла его жена и выгнала супруга из дома вместе с детьми. В итоге, боевой генерал вынужден бежал в Россию вместе с дочерью Нур и сыновьями Мохаммедом и Хасаном.
Познакомились будущие муж и жена в интернете. Сначала Кадим поселился в Туле, но там были совсем плохие условия для жизни: дети не учили язык, не ходили в школу, у них не было документов. Тогда Вера перевезла их в Полевое, поселила у себя, помогла с пропиской, отправила детей в школу.
Вера родилась в Барнауле. Когда у нее умер отец и начались всевозможные жизненные неурядицы, они с мамой переехали жить в деревню.
— И мы правда бедствуем. Продала обручальное кольцо, купила двух козочек, чтобы хоть детям молоко было. Зимой у нас отопления не было, пришлось бы совсем туго, если бы администрация не помогла с дровами – выделили под распил старый сарай. Вдвоем его разламывали, пилили, кололи, заготавливали. Тяжело, а что делать? Выживаем, как можем. Нам помогают односельчане, братья-христиане — продуктами, одежкой. А от соцзащиты мы, например, ни копейки не получили — рассказала женщина.
Ранее о гостях из Ирака сообщали "Вести Алтай". Правда, в материале говорилось, что в Ираке у Кадима была швейная фабрика, но ее сожгли во время войны.Через Россию отец с детьми направлялись в Финляндию, но во въезде в Скандинавию им отказали. Так они оказались в Туле и получили статус статус имеющих в России временное убежище.
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