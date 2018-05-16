Как в Алтайском крае с детьми выживает генерал армии Саддама Хусейна

Дети Аббуд Кадим Обайд Аббуда. Фото: ok.ru/neuezeit22/. Дети Аббуд Кадим Обайд Аббуда. Фото: ok.ru/neuezeit22/. Дети Аббуд Кадим Обайд Аббуда. Фото: ok.ru/neuezeit22/.

В администрации села журналистам подтвердили информацию. Там отметили, что из Ирака только отец с детьми, а хозяйка Вера — местная. Семью охарактеризовали как спокойную, но бедную.

Глава семьи Аббуд Кадим Обайд Аббуд много лет был генералом в армии Саддама Хусейна. Когда Саддама свергли, в Ираке началась война. У военного разбомбили дом, убили отца Кадима и одного из детей.

Кадим с дочерью приняли христианство, но это не поняла его жена и выгнала супруга из дома вместе с детьми. В итоге, боевой генерал вынужден бежал в Россию вместе с дочерью Нур и сыновьями Мохаммедом и Хасаном.

Познакомились будущие муж и жена в интернете. Сначала Кадим поселился в Туле, но там были совсем плохие условия для жизни: дети не учили язык, не ходили в школу, у них не было документов. Тогда Вера перевезла их в Полевое, поселила у себя, помогла с пропиской, отправила детей в школу.

Вера родилась в Барнауле. Когда у нее умер отец и начались всевозможные жизненные неурядицы, они с мамой переехали жить в деревню.

— И мы правда бедствуем. Продала обручальное кольцо, купила двух козочек, чтобы хоть детям молоко было. Зимой у нас отопления не было, пришлось бы совсем туго, если бы администрация не помогла с дровами – выделили под распил старый сарай. Вдвоем его разламывали, пилили, кололи, заготавливали. Тяжело, а что делать? Выживаем, как можем. Нам помогают односельчане, братья-христиане — продуктами, одежкой. А от соцзащиты мы, например, ни копейки не получили — рассказала женщина.

Ранее о гостях из Ирака сообщали "Вести Алтай". Правда, в материале говорилось, что в Ираке у Кадима была швейная фабрика, но ее сожгли во время войны.Через Россию отец с детьми направлялись в Финляндию, но во въезде в Скандинавию им отказали. Так они оказались в Туле и получили статус статус имеющих в России временное убежище.