Американские военные испытали "гравитационную" ядерную бомбу

По словам замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал-лейтенанта Джека Вайнштейна, уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Программа модификации этой бомбы ведется на протяжении 7 лет.

Ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющим управлять его падением и повышать точность поражения цели. Отмечается, что новая бомба будет в три раза точнее предшествующих. Первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году.

В феврале министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о планах Пентагона повысить порог применения ядерного оружия. Он уточнил, что речь идет о ядерном сдерживании, пишет bfm.ru. По словам Мэттиса, если страна применит во время боевых действий маломощную ядерную бомбу, то США не будут использовать мощную, а ответят тем же.