В двух минутах от конца света: ученые передвинули стрелки часов Судного дня

По версии ученых, человечество теперь находится всего в двух минутах от конца света, сообщает журнал Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков".

Мир был настолько близок к апокалипсису лишь однажды — в 1953 году, когда СССР и США с разницей в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб.

Поводом для перевода стрелки условных часов вперед стал рост напряженности в мире, особенно отдельно упомянули опасность продолжающихся ядерных испытаний КДНР. Также проблема климатических изменений также неуклонно приближает человечество к концу света, пишет bfm.ru.

Время, оставшееся на часах Судного дня до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и развитие ядерного вооружения. Сама же полночь символизирует момент ядерного катаклизма.