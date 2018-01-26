В двух минутах от конца света: ученые передвинули стрелки часов Судного дня

Стрелка часов Судного дня передвинута на 30 секунд вперед.
По версии ученых, человечество теперь находится всего в двух минутах от конца света, сообщает журнал Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков".
Мир был настолько близок к апокалипсису лишь однажды — в 1953 году, когда СССР и США с разницей в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб.
Поводом для перевода стрелки условных часов вперед стал рост напряженности в мире, особенно отдельно упомянули опасность продолжающихся ядерных испытаний КДНР. Также проблема климатических изменений также неуклонно приближает человечество к концу света, пишет bfm.ru.
Время, оставшееся на часах Судного дня до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и развитие ядерного вооружения. Сама же полночь символизирует момент ядерного катаклизма.
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