Путин присвоил звание генерал-майора "куратору" банковского управления ФСБ

Чин генерал-майора не присваивают за выслугу лет, это решение обусловлено важностью структурного подразделения, которое возглавляет Ткачев, объяснил источник в силовом ведомстве причину присвоения нового звания Ткачеву.

"Иван Ткачев — один из самых влиятельных силовиков. Управление, которое он возглавляет, имеет доступ к контролю за перемещением крупных финансовых потоков в стране и участвует в сопровождении всех коррупционных расследований", — сообщил собеседник агентства. О высоком авторитете среди силовиков руководителя "банковского" управления ФСБ сказал еще один источник в спецслужбе.

В представлении о присвоении звания, по словам источника в ФСБ, говорится, что Ткачев около 30 лет проработал в органах госбезопасности.

Справка

Ткачев занимал пост главы 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ (УСБ ФСБ). Это управление занималось оперативным сопровождением таких резонансных дел, как дело экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова.

В 2014 году Сугробов и его заместитель Борис Колесников были задержаны по делу о провокации взятки, превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Задержание Колесникова и Сугробова стало следствием конфликта двух силовых структур: ГУЭБиПК МВД и УСБ ФСБ.

К громким коррупционным делам, которые находились на контроле УСБ ФСБ, также относится дело бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Коми Вячеслава Гайзера, бизнесмена Дмитрия Михальченко и мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Факт

20 декабря 2017 года исполняется 100 лет органам государственной безопасности ВЧК-КГБ-ФСБ России.