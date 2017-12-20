Путин присвоил звание генерал-майора "куратору" банковского управления ФСБ

Президент РФ Владимир Путин присвоил начальнику управления "К" (обеспечение кредитно-финансовой сферы) службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву звание генерал-майор, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил источник в ФСБ.
Чин генерал-майора не присваивают за выслугу лет, это решение обусловлено важностью структурного подразделения, которое возглавляет Ткачев, объяснил источник в силовом ведомстве причину присвоения нового звания Ткачеву.
"Иван Ткачев — один из самых влиятельных силовиков. Управление, которое он возглавляет, имеет доступ к контролю за перемещением крупных финансовых потоков в стране и участвует в сопровождении всех коррупционных расследований", — сообщил собеседник агентства. О высоком авторитете среди силовиков руководителя "банковского" управления ФСБ сказал еще один источник в спецслужбе.
В представлении о присвоении звания, по словам источника в ФСБ, говорится, что Ткачев около 30 лет проработал в органах госбезопасности.
Справка
Ткачев занимал пост главы 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ (УСБ ФСБ). Это управление занималось оперативным сопровождением таких резонансных дел, как дело экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова.
В 2014 году Сугробов и его заместитель Борис Колесников были задержаны по делу о провокации взятки, превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Задержание Колесникова и Сугробова стало следствием конфликта двух силовых структур: ГУЭБиПК МВД и УСБ ФСБ.
К громким коррупционным делам, которые находились на контроле УСБ ФСБ, также относится дело бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Коми Вячеслава Гайзера, бизнесмена Дмитрия Михальченко и мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
Факт
20 декабря 2017 года исполняется 100 лет органам государственной безопасности ВЧК-КГБ-ФСБ России.
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